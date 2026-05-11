Правительство Германии должно принять предложение президента РФ Владимира Путина о посредничестве бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на переговорах между Россией и Европой, заявила сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X. Так она прокомментировала сообщения о прибытии министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев для заключения сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским о совместном производстве оружия.

Вместо того, чтобы за счет налогоплательщиков заключать все новые сделки по вооружению с Зеленским, федеральное правительство должно принять предложение Путина о ведении переговоров с посредничеством Шредера. Любой диалог лучше затягивания бессмысленных смертей! — написала Вагенкнехт.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Москва не получала какого-либо ответа от Европы на предложение обсудить кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве возможного посредника на переговорах между Россией и Евросоюзом. Он также отметил, что президент России Владимир Путин выбрал именно его кандидатуру, так как хорошо знаком с политиком.