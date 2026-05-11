День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 17:07

В Германии потребовали срочно принять предложение Путина

Политик Вагенкнехт призвала принять предложение Путина о посредничестве Шредера

Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Германии должно принять предложение президента РФ Владимира Путина о посредничестве бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на переговорах между Россией и Европой, заявила сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X. Так она прокомментировала сообщения о прибытии министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев для заключения сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским о совместном производстве оружия.

Вместо того, чтобы за счет налогоплательщиков заключать все новые сделки по вооружению с Зеленским, федеральное правительство должно принять предложение Путина о ведении переговоров с посредничеством Шредера. Любой диалог лучше затягивания бессмысленных смертей! — написала Вагенкнехт.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Москва не получала какого-либо ответа от Европы на предложение обсудить кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве возможного посредника на переговорах между Россией и Евросоюзом. Он также отметил, что президент России Владимир Путин выбрал именно его кандидатуру, так как хорошо знаком с политиком.

Европа
Германия
политики
предложения
переговоры
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судье пришлось разнимать сцепившихся в матче РПЛ вратаря и защитника ЦСКА
«До последнего момента»: в Венгрии выступили против антироссийских санкций
В Белгородской области скончался тяжелораненый дроном мужчина
Канада ввела санкции против матери Кадырова
Тысячи гектаров леса полыхают на севере Украины
В Германии потребовали срочно принять предложение Путина
Песков сделал заявление об ответе Европы по кандидатуре Шредера
Российские туристы массово отравились бургерами в парижском кафе
«Ресурсы иссякают»: военэксперт о реформе системы мобилизации на Украине
Харассмент-блогеров наказали за регулярные бесчинства в метро
Госпереворот на Украине и €9 млрд для Киева: новости СВО на вечер 11 мая
Спасатели эвакуировали людей из горящей многоэтажки в Москве
В России перестанут отключать горячую воду летом? Когда это случится, сроки
Токаев решительно высказался о ядерной программе Ирана
Пять стран объявили бойкот Евровидению
Стал известен срок изоляции пассажиров судна с хантавирусом
На Украине решились на крайние меры из-за острой нехватки в стране людей
Иракский танкер получил зеленый свет при проходе через Ормузский пролив
Фитнес-тренер приняла ванну и через несколько минут упала замертво
Фигурант дела о покушении на Трампа отверг все пункты обвинения
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.