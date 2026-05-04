Стали известны детали отклоненного США предложения от Ирана Al Jazeera: Иран предложил США заморозить обогащение урана сроком до 15 лет

Иран представил Соединенным Штатам план долгосрочного урегулирования в три этапа, который Вашингтон оперативно отклонил. Он включал в себя прекращение обогащения урана на срок до 15 лет, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Первый этап предполагал полное окончание войны в течение 30 дней, соглашение о ненападении с участием союзников Ирана и Израиля, а также снятие блокады с портов и очистку Ормузского пролива от мин силами Тегерана. На первом этапе Иран также хотел потребовать отвода всех американских военно-морских сил из региона.

Второй этап включал заморозку обогащения урана до 15 лет с последующим ограничением уровня до 3,6% по принципу «нулевого хранения». Также в него входило обсуждение вопроса о вывозе высокообогащенного урана за границу или снижении его концентрации.

Третий этап — стратегический диалог с арабскими и региональными соседями. Они должны были договориться о создании общего режима безопасности.

В ответ Иран ожидал снятия санкций и разморозки своих активов. План отвергал полное прекращение ядерной деятельности или ликвидацию объектов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон отклонил предложение Тегерана о завершении войны в три этапа. Американский лидер посчитал его неприемлемым.