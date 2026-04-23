23 апреля 2026 в 20:49

Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу

Боня согласилась на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Блогерша Виктория Боня сообщила в соцсети, что согласилась на предложение телеведущего Владимира Соловьева о совместном прямом эфире, который состоится в начале следующей недели. Она подчеркнула, что не испытывает страха перед журналистом и намерена отстаивать свою позицию.

Мне было бы интересно спросить у своей аудитории, которая за меня заступилась, ведь я говорила о наших совместных человеческих наболевших вопросах. Очень хотелось бы понять, может быть, есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать? Я их задам, — пообещала она.

Поводом для эфира стал публичный конфликт: ранее Соловьев резко раскритиковал видеообращение Бони к президенту России Владимиру Путину, употребив в ее адрес оскорбительные выражения. В ответ на это блогерша заявила о намерении подать судебный иск.

Боня выразила надежду услышать извинения, отметив, что эпитеты, использованные телеведущим, задевают не только ее, но и всех женщин. Она также отвергла слухи о якобы постановочном характере их противостояния.

Ранее руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова заявила NEWS.ru о готовности бесплатно защищать Соловьева в суде против Бони. Юрист заявила, что целиком разделяет позицию журналиста, раскритиковавшего модель после ее обращения к президенту России.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

