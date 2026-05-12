День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 20:02

«Жестко и неприятно»: Соколовский разоткровенничался о травме супруги

Соколовский сообщил, что его жена травмировала шею на шоу «Ставка на любовь»

Влад Соколовский и Ангелина Суркова Влад Соколовский и Ангелина Суркова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Влад Соколовский сообщил NEWS.ru, что его супруга Ангелина Суркова неудачно упала и получила травму на шоу «Ставка на любовь». По признанию супругов, финальное испытание оказалось для них самым тяжелым и травмоопасным.

Ангелина травмировала шею. Это было как раз на последнем испытании, где нас привязали к другим участникам, и нам нужно было тянуть канат. Это было жестко, это было неприятно, и Ангелина упала, очень неудачно упала, и мы потом ее лечили долгое время, — поделился артист.

«Ставка на любовь» — экстремальное реалити-шоу, в котором звездные пары проверяют свои отношения на прочность на Бали. Участникам предстояло проходить испытания и делать ставки на успех своих партнеров. Пара, набравшая больше всего очков, получала иммунитет, а проигравшие оказывались под угрозой вылета.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева получила порез скальпелем во время съемок программы «Жить здорово!» Она хотела на макете показать, почему нельзя пытаться самостоятельно избавляться от бородавок.

Шоу-бизнес
Влад Соколовский
телешоу
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия, Австрия и Чехия сделали шаг навстречу России
Баскетболист «Мемфиса» умер в 29 лет
Мужчина развелся с женой и умер в собственной постели
Мужчине вынесли приговор за фейковый розыгрыш Hyundai Solaris
Трамп рассказал, когда может посетить Россию
«Уже близко»: Трамп согласился с Путиным в одном вопросе по Украине
Новые правила сдачи на права с 12 мая: полный разбор изменений
Австрия обвинила США в нарушении воздушного пространства
Дела против экс-полицейских о взятках от работников Baza передали в суд
Подсчитаны расходы России на нацпроекты
Комары в Москве в 2026-м: когда ждать, где их больше всего, как защититься
Ермак в суде отказался говорить, общается ли он с Зеленским
Украинские дети остались без весомой меры поддержки в Польше
«С ней работают силовики»: источник раскрыл детали допроса Линды
Востоковед раскрыл последствия захвата Ираном подводных кабелей в Ормузе
Самое скандальное Евровидение-2026: парад фриков, бойкот, хайп на Израиле
Карпин ответил, готова ли сборная РФ к возвращению на международную арену
Путин заслушал доклад Решетникова в Кремле
В России «лег» популярный музыкальный стриминг
Тайвань, Иран и «новая Ялта»: о чем Си и Трамп будут говорить в Пекине
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.