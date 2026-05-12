«Жестко и неприятно»: Соколовский разоткровенничался о травме супруги Соколовский сообщил, что его жена травмировала шею на шоу «Ставка на любовь»

Певец Влад Соколовский сообщил NEWS.ru, что его супруга Ангелина Суркова неудачно упала и получила травму на шоу «Ставка на любовь». По признанию супругов, финальное испытание оказалось для них самым тяжелым и травмоопасным.

Ангелина травмировала шею. Это было как раз на последнем испытании, где нас привязали к другим участникам, и нам нужно было тянуть канат. Это было жестко, это было неприятно, и Ангелина упала, очень неудачно упала, и мы потом ее лечили долгое время, — поделился артист.

«Ставка на любовь» — экстремальное реалити-шоу, в котором звездные пары проверяют свои отношения на прочность на Бали. Участникам предстояло проходить испытания и делать ставки на успех своих партнеров. Пара, набравшая больше всего очков, получала иммунитет, а проигравшие оказывались под угрозой вылета.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева получила порез скальпелем во время съемок программы «Жить здорово!» Она хотела на макете показать, почему нельзя пытаться самостоятельно избавляться от бородавок.