28 апреля 2026 в 13:39

Тодоренко объяснила секрет успеха шоу «Маска»

Тодоренко: хорошая работа команды «Маски» обеспечила успех шоу

Регина Тодоренко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Хорошая работа команды «Маски» обеспечила успех шоу, заявила NEWS.ru телеведущая Регина Тодоренко. Она отметила, что над подготовкой проекта трудятся круглый год. Ведущая добавила, что в последнем выпуске сезона шоу болела за всех четырех финалистов — Лягушку, Жирафа, Бобра и Суриката.

Все зависит от зрителя и от хорошей команды. Команда просто пашет, пашет не в себя. <...> То есть ведется работа круглый год, — сказала Тодоренко.

Ранее певица Каролина Куек (Ани Лорак) призналась, что полгода не общалась с народным артистом России Филиппом Киркоровым из-за его выбора в шоу «Маска». По словам артистки, поп-король предпочел Сивиль, что вызвало у нее неприятие.

До этого PR-менеджер Тодоренко Нина Пономарева рассказала, что ведущая в феврале пропустила съемки в телешоу «Маска» из-за участия в другой программе. Она сочла слухи о том, что отсутствие Тодоренко связано с последствиями рассказа телеведущей об аллергии друга, смешными.

В феврале Тодоренко призналась, что чуть не убила друга, у которого была аллергия на мед. Она считает, что все болезни имеют психосоматическую природу, поэтому и решила добавить продукт в чай знакомому. В итоге молодой человек был госпитализирован.

