17 февраля 2026 в 17:09

Названа причина отсутствия Регины Тодоренко на съемках шоу «Маска»

PR-менеджер Пономарева: Тодоренко пропустила съемки «Маски» из-за другого шоу

Регина Тодоренко Регина Тодоренко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Регина Тодоренко пропустила съемки в музыкальном телешоу «Маска» из-за участия в другом шоу, заявила ее PR-менеджер Нина Пономарева в разговоре с Super. Она сочла слухи о том, что отсутствие Тодоренко связано с последствиями рассказа телеведущей об аллергии друга, смешными.

Регина Тодоренко появится уже в следующем выпуске. Она также остается в жюри шоу «Маски». Сейчас она снимается в другом шоу, поэтому она была вынуждена пропустить несколько выпусков, — отметила Пономарева.

Ранее Тодоренко призналась, что чуть не убила друга, у которого была аллергия на мед. Она считает, что все болезни имеют психосоматическую природу, поэтому и решила добавить продукт в чай знакомому. В итоге молодой человек был госпитализирован.

До этого тяжелым ударом по репутации телеведущей стал разгоревшийся в апреле 2020-го скандал, связанный с проблемой домашнего насилия. В частности, Тодоренко отметила, что порой женщины сами провоцируют мужей на агрессию. После этого журнал Glamour лишил бывшую ведущую «Орла и Решки» титула «Женщина года», а компании PepsiCo, Pampers и J7 разорвали с ней контракты.

