«Я порезалась»: Малышева получила травму на съемках

Врач и телеведущая Елена Малышева получила порез во время съемок программы «Жить здорово!», передает Первый канал. Она травмировалась скальпелем во время записи эфира, посвященного удалению бородавок.

Малышева намеревалась на макете объяснить, почему нельзя пытаться самостоятельно избавляться от подобных косметических дефектов. Она зажала рукой муляж бородавки и начала разрезать его скальпелем, одновременно обращаясь к соведущему, кардиологу Герману Гандельману, с просьбой помочь выполнить эту манипуляцию.

О, я порезалась. Потому что не тем концом резала! — заявила Малышева.

Ранее сообщалось, что актер Юрий Колокольников получил травму во время съемок фильма «Левша». Артист отметил, что на съемочной площадке работала команда каскадеров, однако он старался обходиться без услуг дублеров. По словам Колокольникова, он сорвал себе поясницу. Актер также отметил, что после подобных съемок предпочитает восстанавливаться в спокойной обстановке. Лучшим отдыхом артист назвал возможность ничего не делать.