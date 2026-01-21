«Бедная лошадь»: Колокольников рассказал о травме на съемках «Левши» Актер Колокольников признался, что сорвал спину во время съемок фильма «Левша»

Актер Юрий Колокольников получил травму во время съемок фильма «Левша», сообщает «Газета.Ru». Артист отметил, что на съемочной площадке работала команда каскадеров, однако он старался обходиться без услуг дублеров.

Мы даже упали с лошади вдвоем с Федотовым. Бедная лошадь. <…> В какой-то момент я травмировался, сорвал себе поясницу. Но на самом деле это нормальный процесс для кино, — сказал Колокольников.

Актер также отметил, что после подобных съемок предпочитает восстанавливаться в спокойной обстановке. Лучшим отдыхом артист назвал возможность ничего не делать.

Ранее сообщалось, что известный по сериалу «Интерны» актер Илья Глинников впервые стал отцом. Артист показал своего первенца и поздравил подписчиков с Крещением. Глинников поделился милым снимком, на котором он держит на руках уже немного подросшего малыша. В сентябре артисту исполнился 41 год, что позволяет предположить, что стать папой он мог в 40 лет.

До этого появилась информация о рождении первенца у комика Пита Дэвидсона. Его возлюбленная, модель Элси Хьюитт, родила девочку. Малышку назвали Скотти Роуз. Имя для дочери было выбрано в честь отца артиста. Его отец, пожарный Скотт Дэвидсон, погиб во время терактов 11 сентября 2001 года.