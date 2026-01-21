Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 11:29

«Бедная лошадь»: Колокольников рассказал о травме на съемках «Левши»

Актер Колокольников признался, что сорвал спину во время съемок фильма «Левша»

Юрий Колокольников Юрий Колокольников Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Юрий Колокольников получил травму во время съемок фильма «Левша», сообщает «Газета.Ru». Артист отметил, что на съемочной площадке работала команда каскадеров, однако он старался обходиться без услуг дублеров.

Мы даже упали с лошади вдвоем с Федотовым. Бедная лошадь. <…> В какой-то момент я травмировался, сорвал себе поясницу. Но на самом деле это нормальный процесс для кино, — сказал Колокольников.

Актер также отметил, что после подобных съемок предпочитает восстанавливаться в спокойной обстановке. Лучшим отдыхом артист назвал возможность ничего не делать.

