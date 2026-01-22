«Сайлент Хилл», «Левша» и Робак на маникюре: эти премьеры нельзя пропустить

«Сайлент Хилл», «Левша» и Робак на маникюре: эти премьеры нельзя пропустить

Новая кинонеделя принесла немало сюрпризов: Юрий Колокольников спасает мир, Александр Робак осваивает маникюр, а Джеймс Сандерленд возвращается в Сайлент Хилл. NEWS.ru выбрал главные новинки недели с 22 по 28 января 2026 года, на которые стоит обратить внимание — от «Левши» до «Возвращения в Сайлент Хилл».

«Возвращение в Сайлент Хилл»

Близкая к оригиналу экранизация культовой второй части игры «Сайлент Хилл»

Для фанатов культового триллера и просто для любителей психологических хорроров.

Джеймс Сандерленд получает письмо от возлюбленной, которую давно считает потерянной, и отправляется в Сайлент Хилл — город, где сливаются память, боль и страх. Исследуя город, Джеймс сталкивается с пугающими существами и образами, которые будто вытянуты из его собственного подсознания. Чем дальше он заходит, тем сложнее понять, где заканчивается иллюзия и начинается правда.

Премьера: 22 января в кинотеатрах.

В ролях: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон, Пирс Иган, Ив Маклин, Эмили Кардинг, Мартин Ричардс, Ховард Саддлер, Маттео Пасквини.

«Левша»

Российский стимпанк, фантастика в жанре шпионского триллера по мотивам рассказа Николая Лескова

Для тех, кто любит исторические приключения, альтернативную историю, шпионские интриги и масштабное костюмное кино.

Во дворце императора Александра III находят загадочное устройство — механическую блоху. В то же время в столице действует британский шпион, вооруженный передовыми инженерными разработками. Офицер тайной полиции Огарев отправляется в Тулу к легендарному мастеру по прозвищу Левша. Используя его изобретательский гений, герои вступают в игру, где на кону безопасность Империи и технологическое превосходство.

Премьера: 22 января в кинотеатрах.

В ролях: Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Александр Чевычелов, Николай Евстафьев, Александр Иванов, Семен Нефедов.

«Мистер Ноготь»

Комедия о кризисе личности, уязвимой мужской гордости и попытке найти себя в новом мире

Для тех, кто любит социальные комедии и истории о перевернутых гендерных ролях.

Семага — мастер росписи матрешек — теряет работу, пока его жена стремительно строит карьеру. Он решает открыть маникюрный салон, искренне полагая, что ногти — это просто. Реальность оказывается куда сложнее: он был не готов к трудностям работы с гель-лаком и разговорам с клиентками с непростым характером.

Премьера: 22 января на СТС.

В ролях: Александр Робак, Анастасия Панина, Алексей Корсуков, Игорь Хрипунов, Ангелина Пахомова, Анастасия Светлова, Дарья Пицик, Сергей Комаров, Вероника Журавлева, Борис Дейков.

«По кромке льда»

Подростковая спортивная драма

Фильм понравится поклонникам спортивных драм, подросткового кино о взрослении и интригующих романтических историй.

Семнадцатилетняя наследница династии фигуристов Адриана Руссо стоит перед непростой задачей: спасти семейный каток от банкротства. Пока она готовится к чемпионату мира с новым партнером Брейденом, ее личная жизнь превращается в сложный танец. Старые чувства к Фредди и вынужденный фиктивный роман ради спонсоров путают карты, заставляя Адриану искать баланс между долгом, честью и собственным сердцем.

Премьера: 22 января на Netflix.

В ролях: Николь Волоссетски, Милли Дэвис, Мэделин Кис, Эйдан Шоу, Кейл Амброзик, Кимберли-Сью Мюррэй, Олли Аткинс, Элис Малахов, Александра Битон, Хэрмон Уолш.

«Чудо-человек»

Уморительная смесь метакомедии и драмы

Подойдет фанатам супергеройских вселенных и метаиронии.

Неудачливый актер Саймон Уильямс мечтает сыграть главную роль в ремейке вымышленного фильма «Чудо-человек», который снимает эксцентричный европейский режиссер Фон Ковак. Вместе с напарником Тревором он отправляется на пробы, но оказывается втянут в настоящие приключения с террористом Мандарином и загадочной организацией «Десять колец». Бен Кингсли в роли эксцентричного наставника добавляет истории выдержанного юмора.

Премьера: 27 января на Disney+.

В ролях: Яхья Абдул-Матин II, Бен Кингсли, Златко Бурич, Деметриус Гросс, Лорен Глэйзер, Байрон Бауэрс, Ариан Моайед, Джер Бернс, Джон Абрахамс, Шарлотта Росс.

