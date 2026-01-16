Крах династии Пугачевой: почему Орбакайте, Пресняков и Галкин проиграли все

«Королевская» династия народной артистки СССР Аллы Пугачевой рассыпалась на глазах у всей страны. Дочь Кристина Орбакайте и внук Никита Пресняков уехали в США, муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал изгоем в России. Почему провалился «бренд Пугачевой»?

Орбакайте не стала звездой, как мать

Главным наследием Примадонны и гарантией сохранения ее влияния в российском шоу-бизнесе были ее потомки. Певица делала ставку на три фигуры: дочь Кристину Орбакайте, мужа Максима Галкина и внука Никиту Преснякова. Однако несокрушимый клан потерпел крах. Почему гениальная, казалось бы, стратегия Пугачевой провалилась?

54-летняя Кристина Орбакайте сделала в России успешную карьеру, но в массовом сознании навсегда осталась «дочерью Аллы Пугачевой». Как отмечали критики, ее главная проблема — отсутствие того самого «звездного голода», который двигал ее мать. При колоссальных ресурсах и связях Орбакайте никогда не рисковала по-крупному. Ее репертуар десятилетиями оставался в рамках комфортной эстрады 90-х.

Слушатели и критики отмечали у Орбакайте не такой яркий голос, как у матери, а также ее нежелание часто появляться в публичном поле и давать интервью. В последние годы Орбакайте живет с мужем и дочерью в США, иногда дает концерты для эмигрантов.

Пресняков добровольно сложил полномочия

Главная ставка делалась на внука Пугачевой Никиту Преснякова. Талантливый наследник унаследовал не только гены бабушки и матери, но и взял лучшее от Пресняковых. Парень получил хорошее образование в США и имел все данные, чтобы стать настоящей звездой в России.

Однако идти по стопам знаменитых предков и петь «попсу» Пресняков-младший не захотел, а после вовсе уехал из страны, опасаясь мобилизации. Молодой человек бросил работу в театре и не захотел возвращаться, пообещав сделать карьеру за границей.

Сейчас молодой музыкант изредка выступает в русских барах и клубах с кавер-версиями советских хитов. Он также пытается снимать клипы для артистов и писать музыку. Однако большую часть времени 34-летний Пресняков проводит за компьютерными играми.

Галкин совершил крупный просчет

Третьей надеждой Аллы Пугачевой сохранить власть на эстраде был ее муж Максим Галкин. Комик также имел все шансы занять свое место на эстрадном олимпе. Однако его статус всегда был вторичен и держался на двух столпах: «муж Пугачевой» и «талантливый пародист».

После отъезда из России и активной критики СВО его рейтинги и привлекательность для крупных российских медиа резко упали. Юморист был уверен, что они с Пугачевой «переждут в Израиле», а военный конфликт с Украиной быстро закончится. Однако расчет оказался неверным.

В итоге Галкину пришлось бежать из Израиля на Кипр, четыре года ездить по европейским гастролям и фактически лишиться всех российских активов, включая знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь.

Отъезд уничтожил бизнес-модель Пугачевой

Решение семьи Пугачевой об отъезде из России после февраля 2022 года стало фатальным ударом по проекту «династия». Все члены звездного клана лишились доступа к главным телеканалам и продюсерским центрам России. Их медийное присутствие сократилось до соцсетей и редких интервью зарубежным изданиям.

Единое поле поклонников Пугачевой раскололось, а в прессе стали все чаще появляться критические статьи о ней. Значительная часть прежней аудитории отвернулась от исполнительницы, что сказалось на доходах. Потерял свое влияние и Галкин. Его зарубежные гастроли — это камерные мероприятия для эмигрантов, а не массовые шоу национального масштаба или работа на федеральных каналах.

Вряд ли смогут вернуться на российскую сцену и Орбакайте с Пресняковым. По мнению критиков, дочь Пугачевой не выпускает актуальных времени композиций, а число тех, кто хочет слушать ее «Пьяную вишню» и «Перелетную птицу», с каждым годом уменьшается.

Внук Примадонны тоже не нашел своей аудитории и не смог составить конкуренции таким звездам, как Егор Крид или Моргенштерн (Алишер Моргенштерн, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Не получилось у музыканта и завоевать интерес американской публики.

