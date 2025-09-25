Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:57

«Покрывали два генерала»: вскрылось, кому Пугачева обязана карьерой

Алла Пугачева в представлении ИИ Алла Пугачева в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Суд оставил без движения иск к народной артистке СССР Алле Пугачевой, которая положительно охарактеризовала лидера чеченских боевиков Джохара Дудаева. Что известно о тайном покровительстве певицы двумя известными генералами и как с этим связан ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

С кем из генералов дружила Примадонна

Как сообщил Life.ru, Алла Пугачева была знакома с Максимом Галкиным с пеленок: в юности будущая звезда нянчила его на руках. Издание опубликовало воспоминания родной тети комика Зинаиды Брейтенбьюхер, которая уверяет, что родители Примадонны и будущего юмориста дружили. По рассказам женщины, начинающая звезда Пугачева не раз приезжала в гости к служившему в Германии отцу Галкина и была маленькому Максиму «второй матерью».

На фотографиях тех лет видно, что певица отдыхала в ГДР в компании семей советских военных, в том числе с Галкиными. Архивными снимками поделился в соцсетях супруг исполнительницы.

Отец Галкина, Александр Александрович, был заместителем командующего войсками Дальневосточного военного округа, начальником Главного бронетанкового управления Минобороны, а вскоре дослужился до звания генерал-полковника. При этом, как признался Галкин в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), «среда, в которой общался его отец, была абсолютно диссидентской». По словам юмориста, в их доме часто бывали академики и ученые, придерживающиеся либеральных взглядов.

Джохар Дудаев Джохар Дудаев Фото: Дик Рудольф/ТАСС

Семья Галкиных считалась элитой: им выделяли роскошные квартиры, дачи, путевки в лучшие санатории страны и даже личный автомобиль с водителем. У будущего комика была одежда из Финляндии, с ним занимались лучшие учителя страны.

По данным Life.ru, именно Александр Галкин познакомил Пугачеву с Джохаром Дудаевым. Оба они делали карьеру в Советской армии и одновременно получили звания генералов. Журналисты предположили: дружба с двумя известными военными сделала певицу недосягаемой и неприкасаемой. Сама же звезда об этих отношениях никогда не рассказывала.

Кто придумал роман Пугачевой и Галкина

В конце 90-х Александр Галкин стал депутатом Госдумы, а его старший сын Дмитрий долгие годы занимался поставками вооружения для Российской армии и продюсировал артистов. Именно он, по его собственным словам, и придумал роман Примадонны с молодым комиком.

«Я придумал их дуэт, чтобы увеличить популярность брата. И предположить не мог, что творческий союз превратится в настоящую семью», — рассказал Дмитрий Галкин в интервью.

Когда же в 2002 году отец Галкина умер, Алла Пугачева поклялась у гроба, что будет помогать Максиму. На тот момент она все еще была замужем за народным артистом РФ Филиппом Киркоровым.

Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Алексей Ладыгин/РИА Новости

«Хочет Филя того или не хочет, но я буду помогать Максиму!» — заявила Примадонна.

Свадьба пары состоялась в декабре 2011 года, хотя, по заверению звезд, они были любовниками с 2005 года. В сентябре 2013 года на свет появились двойняшки Лиза и Гарри, а 64-летняя Алла Пугачева назвала себя их матерью.

Пользователи в Сети предположили: брак певицы с молодым артистом мог быть своеобразной платой клану Галкиных за многолетнюю поддержку. Комментаторы не исключили, что связи «по линии Галкина-старшего» могли остаться у Пугачевой до сих пор. Певица, например, утверждала, что была дружна с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и первым зампредом Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрием Медведевым.

Также певица назвала свой брак с Киркоровым «помощью другу». Много лет назад Пугачева пообещала матери исполнителя «не бросать Филю» и сделать его популярным, и сдержала слово. Подписчики считают, что по той же схеме Пугачева могла построить отношения с нынешним супругом.

«Ах вот оно что! Ее тайно покрывали два мощных генерала. Теперь понятно, почему до сих пор и дела не заводят, и иноагентом не признают», — поделилась своим мнением пользовательница Татьяна.

