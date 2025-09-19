Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ

Уехавший из России экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс получает пенсию в 450 тысяч рублей, а народная артистка СССР Алла Пугачева зарабатывает на авторских отчислениях 28 млн рублей в год. Кто еще из осудивших СВО звезд до сих пор имеет доход в России?

Сколько зарабатывают в России Чубайс и Пугачева

О том, что пенсия Анатолия Чубайса составляет 450 тысяч рублей в месяц, сообщил Telegram-канал Mash. Журналисты подсчитали, что за два с половиной года он получил около 13,5 млн рублей. Также стало известно, что экс-глава «Роснано» до сих пор имеет дивиденды от своих российских компаний, размер которых только за 2022 год составил 240,5 млн рублей. В сообщении отмечается, что в 2023–2024 годах доходы Чубайса сократились до 5 млн в год.

Ранее сообщалось, что после начала СВО Чубайс продал все свои российские активы, а часть переоформил на третьих лиц. После он вывел деньги в банки Турции, Израиля и Кипра.

Продолжает зарабатывать в России и Алла Пугачева. Адвокат Александр Трещев обратился в суд с требованием лишить певицу возможности получать авторские отчисления за исполнение ее хитов на территории России. Поводом для обращения стало интервью певицы, где она назвала лидера чеченских боевиков Джохара Дудаева «порядочным человеком». По данным Трещева, в России Примадонна может получать около 28 млн рублей ежегодно. В эту сумму входят проценты от использования ее композиций на отечественных музыкальных площадках.

В 2022 году Пугачева уехала из России, заявив о несогласии с политикой властей. После в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала пост с заявлением о «гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие страну изгоем».

Гребенщиков и Макаревич получают пенсию

Осудивший СВО писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорен в России к 14 годам колонии строгого режима. Несмотря на это, в некоторых интернет-магазинах до сих пор продаются его книги, а автор может получать отчисления с продаж. Кроме того, 69-летний Акунин имеет формальное право на получение пенсии по возрасту. Подавал ли писатель заявление на получение выплат, неизвестно. С 2014 года он проживает в Лондоне.

Народный артист РФ Александр Филиппенко после начала СВО эмигрировал в Литву. Позже актер заявил в интервью, что его переезд связан с политической позицией и возвращаться на родину он не собирается.

«В такую [Россию] нет, [не вернусь]. Все, что до меня доходит оттуда, — вещи печальные, трагические. Стыдно, грустно и печально. 24 февраля — один из самых позорных дней в моей жизни», — заявил артист.

81-летний актер получает российскую пенсию и после 2022 года зарабатывает на жизнь озвучкой аудиокниг.

Имеют российскую пенсию и выступившие против СВО 68-летний лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, а также 71-летний лидер «Машины Времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). При этом, по данным KP.RU, выплаты Макаревича составляют более 50 тысяч рублей, потому что он имеет надбавку за звания народного артиста РФ и ветерана труда.

Получает российскую пенсию и 71-летний лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сейчас музыкант живет в Лондоне, при этом с 2022 года сдает в аренду свою квартиру в 130 кв. м в Санкт-Петербурге. Все они публично осуждали специальную военную операцию на Украине и принимали участие в антивоенных концертах.

