19 сентября 2025 в 10:33

Пугачева рискует лишиться дохода в 28 млн рублей в России

Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву возможности получать доход за песни

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Александр Трещев дополнил иск на 1,5 млрд рублей, поданный против певицы Аллы Пугачевой, сообщает Telegram-канал SHOT. Теперь он требует лишить певицу возможности получать авторские отчисления за исполнение ее хитов на территории России.

По данным источников, ежегодный заработок Пугачевой в России составляет около 28 млн рублей. Эта сумма включает доходы от использования ее композиций на отечественных музыкальных площадках, а также выплаты по которым осуществляются через Российское авторское общество.

Трещев объяснил, что основная причина дополнения иска заключается в его позиции о недопустимости поддержки бизнеса РФ антироссийских высказываний артистки. Он считает, что бизнес не должен поощрять артистов, чья позиция противоречит интересам страны.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал поведение Пугачевой предательством России. Поводом стало интервью певицы, где она высказывалась о главе чеченских сепаратистов 90-х Джохаре Дудаеве.

