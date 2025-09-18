В Крыму поведение Пугачевой назвали предательством России

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов назвал поведение певицы Аллы Пугачевой предательством России. Такое заявление он сделал в комментарии для РИА Новости, комментируя высказывания певицы о Джохаре Дудаеве. Константинов подчеркнул, что для него творчество артистки больше не существует, и он не может слушать ее песни.

Может, она и была этим предателем, но в мирное время мы не замечали этого. В свое время страна много дала ей: и славу, и возможность раскрыть талант, и власть в шоу-бизнесе, — поделился собеседник агентства.

Пугачева ранее рассказала о знакомстве с Дудаевым, назвав его «приличным, порядочным и интеллектуальным» человеком. Джохар Дудаев в 90-е годы возглавлял чеченских сепаратистов и руководил действиями против федеральных сил России, он был ликвидирован в 1996 году.

Ранее стало известно, что Пугачевой грозит до пяти лет лишения свободы из-за ее высказываний о Дудаеве. Высказывания певицы могут интерпретировать как оправдание терроризма.