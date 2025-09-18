Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 15:50

В Крыму поведение Пугачевой назвали предательством России

Депутат Константинов заявил, что считает поведение Пугачевой предательством РФ

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов назвал поведение певицы Аллы Пугачевой предательством России. Такое заявление он сделал в комментарии для РИА Новости, комментируя высказывания певицы о Джохаре Дудаеве. Константинов подчеркнул, что для него творчество артистки больше не существует, и он не может слушать ее песни.

Может, она и была этим предателем, но в мирное время мы не замечали этого. В свое время страна много дала ей: и славу, и возможность раскрыть талант, и власть в шоу-бизнесе, — поделился собеседник агентства.

Пугачева ранее рассказала о знакомстве с Дудаевым, назвав его «приличным, порядочным и интеллектуальным» человеком. Джохар Дудаев в 90-е годы возглавлял чеченских сепаратистов и руководил действиями против федеральных сил России, он был ликвидирован в 1996 году.

Ранее стало известно, что Пугачевой грозит до пяти лет лишения свободы из-за ее высказываний о Дудаеве. Высказывания певицы могут интерпретировать как оправдание терроризма.

Крым
Владимир Константинов
Алла Пугачева
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.