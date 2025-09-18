Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 08:52

Пугачевой может грозить тюрьма после интервью

Певице Алле Пугачевой может грозить пять лет колонии за слова о Дудаеве

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певице Алле Пугачевой грозит до пяти лет лишения свободы из-за ее лестных высказываний о первом президенте самопровозглашенной Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве, сделанных в недавнем интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), передает Telegram-канал SHOT. Эти высказывания могут быть интерпретированы как оправдание терроризма.

По данным канала, основанием для возбуждения уголовного дела стали высказывания певицы о том, что Дудаев был «порядочным человеком», а также другие положительные оценки в его адрес. Эти слова могут быть квалифицированы по статье 205.2 УК РФ как оправдание терроризма, что грозит артистке наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время проводится проверка.

Ранее юрист Александр Трещев подал иск к Пугачевой на 1,5 млрд рублей за интервью, где она назвала Дудаева «порядочным человеком». Трещев считает это оскорбительным для ветеранов. В интервью Пугачева также извинилась за то, что не смогла спасти Дудаева. В случае выигрыша Трещев планирует направить средства на поддержку бойцов СВО, оставив себе символический 1 рубль.

Алла Пугачева
заключение
Джохар Дудаев
интервью
