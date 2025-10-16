Яна Поплавская призывает к законности в ситуации с Пугачевой

Актриса Яна Поплавская выразила недоумение в связи с отсутствием у певицы Аллы Пугачевой статуса иностранного агента в интервью порталу «Страсти». По ее словам, данный вопрос относится к сфере соблюдения закона, а не справедливости.

В отношении некоторых персоналий, в их числе А.Б., наша Фемида слепа, глуха и бессовестна, — приводит слова Поплавской издание.

Этими словами актриса прокомментировала и ситуацию с резонансным интервью Пугачевой, после которого примадонну «не сделали иноагентом». Также она возмущена сообщениями о том, что Алла Борисовна получает пенсию около 67 тысяч рублей, тогда как другие пенсионеры — менее 30 тысяч.

Ранее сообщалось, что Пугачевой может грозить до пяти лет лишения свободы по статье об оправдании терроризма из-за ее высказываний о Джохаре Дудаеве в интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Позитивные оценки певицы в адрес первого президента Ичкерии, включая характеристику его как «порядочного человека», стали основанием для проверки правоохранительными органами.