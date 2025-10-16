«Сморозила великую глупость»: Алаудинов о Пугачевой

Певица Алла Пугачева оскорбила десятки тысяч жителей Чеченской республики, когда положительно оценила деятельность лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, заявил в интервью NEWS.ru командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов. Он напомнил, что из-за политики Дудаева погибли сотни людей в Чечне в 90-е.

Пугачева, я считаю, сморозила великую глупость. Причем она оскорбила десятки тысяч людей, которые потеряли своих близких родственников. В том числе я тоже потерял своего отца, брата, дядю, 20 человек только близких родственников из-за Дудаева и его политики, — отметил боевой генерал.

Он выразил мнение, что артистка должна ответить за свои слова в соответствии с законами Российской Федерации. Степень вины и меру наказания определяет суд, напомнил собеседник.

В отношении Пугачевой, насколько я понимаю, заявления поданы. Какое будет принято решение следствием, это уже второй вопрос <…>. Я думаю, она должна понести ответственность. Этим будут заниматься те, кто имеет возможность сегодня это сделать, — резюмировал Алаудинов.

Ранее адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев, который через суд требует 1,5 млрд рублей с Пугачевой, назвал артистку очень богатой женщиной. Он напомнил, что некоторое время назад на таможне были задержаны вещи стоимостью в миллионы долларов, которые она пыталась вывезти из РФ.