Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 19:07

Симоньян продемонстрировала фигурку Мадуро в образе супергероя

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный редактор RT Маргарита Симоньян показала фигурки, на которых президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга изображены в виде супергероев. Журналистка у себя в Telegram-канале отметила, что с этими куклами в настоящее время люди в Венесуэле выходят на демонстрации, чтобы выразить свою поддержку главе государства.

Николас Мадуро еще осенью передал мне вот такие фигурки себя и своей жены Силии. В Венесуэле это супергерои — «Супербиготе (суперусы) и его железный кулак» и «Силита», — написала главред.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что, скорее всего, захваченный американскими военными президент Венесуэлы станет «новым латиноамериканским Манделой». Он пояснил, что это произойдет, если США не освободят политика.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что супруге захваченного президента предлагали остаться в Венесуэле. По словам главы государства, американские спецслужбы не имели к ней претензий.

В свое время появились данные, что при захвате резиденции главы Венесуэлы он и его жена получили травмы. Спецподразделение армии США «Дельта» для проникновения в дом применило светошумовые гранаты. Мадуро и его супруга ударились о стену или дверь в безопасной комнате. В результате они получили ушибы и синяки.

