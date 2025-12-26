Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 19:09

Алаудинов назвал главную помеху на пути к миру на Украине

Алаудинов заявил, что Зеленский саботирует мирный процесс

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы сорвать заключение мирного договора с Россией, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с ТАСС. По словам генерал-лейтенанта, украинский глава формально не отвергает переговоры, но выдвигает заведомо неприемлемые для Москвы условия.

Зеленский на самом деле делает все для того, чтобы мирный договор между Россией и Украиной не был заключен. <…> Он выдвигает такие пункты, которые действительно являются неприемлемыми для нашего государства, — высказался генерал.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что слова Зеленского прямо противоречат ключевым пунктам его собственного мирного плана, ставя под сомнение искреннее стремление к завершению кризиса. По его мнению, заявления украинского президента о мобилизации и военном положении не согласуются с условиями о немедленном прекращении огня и организации выборов.

Кроме того, политолог Михаил Павлив предположил, что мирный план из 20 пунктов, представленный главой Украины, был обнародован под прямым давлением Великобритании. По его словам, данное решение противоречит позиции Соединенных Штатов.

