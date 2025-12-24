Представленный президентом Украины Владимиром Зеленским мирный план по урегулированию кризиса, состоящий из 20 пунктов, был обнародован под прямым давлением Великобритании, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, это решение принято вразрез с позицией Соединенных Штатов.

Конечно, те 20 пунктов, которые сейчас предлагает Зеленский, только похожи на то, что обсуждалось в Майами между США и Украиной, а также между американской и российской сторонами. Это 20 пунктов Зеленского, а не Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru). По моей информации, Зеленский пообщался с Лондоном и опубликовал эти пункты, хотя обещал американцам не делать это достоянием общественности. Это незавершенные, несогласованные документы. Тем не менее он делает это напрямую, — пояснил Павлив.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что озвученные Зеленским пункты мирного плана являются очередным пиаром. По его словам, таким образом украинский политик создает видимость активной работы, представляя публике односторонние и выгодные для себя тезисы.