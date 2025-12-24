Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 18:05

Политолог раскрыл, кто инициировал публикацию мирного плана Зеленского

Политолог Павлив: Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана по указке Лондона

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nathan Howard/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Представленный президентом Украины Владимиром Зеленским мирный план по урегулированию кризиса, состоящий из 20 пунктов, был обнародован под прямым давлением Великобритании, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, это решение принято вразрез с позицией Соединенных Штатов.

Конечно, те 20 пунктов, которые сейчас предлагает Зеленский, только похожи на то, что обсуждалось в Майами между США и Украиной, а также между американской и российской сторонами. Это 20 пунктов Зеленского, а не Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru). По моей информации, Зеленский пообщался с Лондоном и опубликовал эти пункты, хотя обещал американцам не делать это достоянием общественности. Это незавершенные, несогласованные документы. Тем не менее он делает это напрямую, — пояснил Павлив.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что озвученные Зеленским пункты мирного плана являются очередным пиаром. По его словам, таким образом украинский политик создает видимость активной работы, представляя публике односторонние и выгодные для себя тезисы.

