В Госдуме оценили 20 пунктов мирного плана, озвученных Зеленским

Озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским пункты мирного плана являются очередным пиаром, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, таким образом украинский политик создает видимость активной работы, представляя публике односторонние и выгодные для себя тезисы.

Я считаю, что мирный план по Украине еще будет дорабатываться. В представленном Зеленским списке пунктов я не увидел четкого понимания статуса Киева в глазах НАТО. Также открытыми остаются территориальные вопросы и гарантии безопасности. Этот текст — очередной пиар Зеленского. Ни американская сторона, ни мы не публиковали промежуточные тексты. Тем временем Зеленский в очередной раз играет в имитацию деятельности. Он представляет результат работы в выгодном для себя свете. Я думаю, что видение Зеленского и реальность будут отличаться, — высказался Чепа.

Ранее Зеленский предложил собственный план по урегулированию конфликта, в который вошли 20 пунктов, в том числе условие по территориальному вопросу. Президент Украины предлагает следовать принципу «стоим там, где стоим» в вопросе вывода подразделений ВСУ из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.