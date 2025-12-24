Новый год-2026
24 декабря 2025 в 11:50

Зеленский выдвинул собственный план по территориальному вопросу

Зеленский не захотел выводить ВСУ из ДНР и предложил РФ покинуть четыре региона

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский предложил собственный план по урегулированию конфликта, сообщает издание «Страна.ua». В документе, как пишут журналисты, 20 пунктов, в том числе и пункт по территориальному вопросу.

Так, Зеленский предлагает следовать принципу «стоим там, где стоим» в вопросе вывода подразделений ВСУ из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В то же время, как сказано в материале, Зеленский предлагает России вывести войска из Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей.

Зеленский отметил, что США предлагают создать в Донбассе свободную экономическую зону, однако реализация этого сценария потребует проведения на Украине референдума.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отношение к конфликту на Украине в Западной Европе меняется. Глава правительства указал, что переговоры России и США могут привести к прекращению огня и даже к установлению прочного мира с участием Киева.

До этого бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что заявления Зеленского о наличии «секретных» пунктов в договоре по гарантиям безопасности с США не соответствуют действительности. По его мнению, украинский президент недооценивает позицию главы Белого дома Дональда Трампа.

Украина
Владимир Зеленский
Россия
переговоры
конфликты
