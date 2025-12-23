Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 14:13

Экс-депутат Рады усомнился в словах Зеленского о «секретных» гарантиях США

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский выдумал секретные гарантии США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о наличии «секретных» пунктов в договоре по гарантиям безопасности с США не соответствуют действительности, заявил в беседе с «Газетой.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, никаких «секретных» пунктов в документе быть не может, поскольку американская сторона еще не завершила формирование самого соглашения.

Есть в народе пословица, которая очень хорошо описывает Зеленского в данной ситуации, — дурак мыслью богатым становится. Так и украинский лидер сейчас пытается вылепить свой образ для украинских СМИ и показать, что он уговорил американцев предоставить какие-то особенные гарантии безопасности. Понятно, что он, мягко говоря, приукрашивает реальность, — сказал Олейник.

Он также отметил, что Зеленский настаивает на утверждении всех гарантий безопасности для Украины Конгрессом США. Экс-депутат подчеркнул, что в случае существования закрытых положений информация о них уже появилась бы в американских СМИ через утечки от конгрессменов.

Он выразил мнение, что украинский лидер недооценивает позицию президента США Дональда Трампа. Подобная риторика и попытки информационного давления больше не будут иметь прежнего эффекта, считает экс-депутат.

Ранее сообщалось, что Вашингтон оказывает давление на Киев, требуя от него как можно скорее согласиться на мирную сделку с гарантиями безопасности. Американские чиновники намекают, что следующее предложение уже может не быть столь щедрым.

Владимир Зеленский
переговоры
гарантии безопасности
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депозитарий Euroclear разблокировал более $600 млн средств ЕАБР
Орбан раскрыл, как в Европе относятся к конфликту на Украине
Раскрыты данные о резком сокращении американской помощи Украине
Полиция Петербурга задержала наркокурьера с крупной партией веществ
Журналист NYT подал в суд на OpenAI и Google
Названа дата вручения госнаград Путиным
Тайная свадьба, четверо детей, Майами: история любви Курниковой и Иглесиаса
В Госдуме оценили идею введения новой категории ветеранов труда
Долина может подать в суд на автора словосочетания «схема Долиной»
Названо число россиян, ставших банкротами в 2025 году
Раскрыто, кто направил больше всего обращений на прямую линию с Путиным
Лукашенко высказался об уходе от власти
Домашний ликер «Шоколадная метель»: бархатный вкус для особого вечера
Губернаторские елки в Подмосковье посетят более 40 тыс. детей
Скандалы, желтая пресса, личная жизнь: где сейчас Алена Жигалова
В Нижегородской области ликвидируют мощный пожар в районе Сибирского затона
Диетолог напомнила правила безопасного новогоднего застолья
Военэксперт ответил, какие страны Европы могут отказаться от помощи Украине
Раскрыты подробности по делу о вымогательствах в российском морге
Скандал с памятником пособнику Гитлера в Литве обернулся лишением свободы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.