Экс-депутат Рады усомнился в словах Зеленского о «секретных» гарантиях США

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о наличии «секретных» пунктов в договоре по гарантиям безопасности с США не соответствуют действительности, заявил в беседе с «Газетой.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, никаких «секретных» пунктов в документе быть не может, поскольку американская сторона еще не завершила формирование самого соглашения.

Есть в народе пословица, которая очень хорошо описывает Зеленского в данной ситуации, — дурак мыслью богатым становится. Так и украинский лидер сейчас пытается вылепить свой образ для украинских СМИ и показать, что он уговорил американцев предоставить какие-то особенные гарантии безопасности. Понятно, что он, мягко говоря, приукрашивает реальность, — сказал Олейник.

Он также отметил, что Зеленский настаивает на утверждении всех гарантий безопасности для Украины Конгрессом США. Экс-депутат подчеркнул, что в случае существования закрытых положений информация о них уже появилась бы в американских СМИ через утечки от конгрессменов.

Он выразил мнение, что украинский лидер недооценивает позицию президента США Дональда Трампа. Подобная риторика и попытки информационного давления больше не будут иметь прежнего эффекта, считает экс-депутат.

Ранее сообщалось, что Вашингтон оказывает давление на Киев, требуя от него как можно скорее согласиться на мирную сделку с гарантиями безопасности. Американские чиновники намекают, что следующее предложение уже может не быть столь щедрым.