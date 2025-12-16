Новый год-2026
Стало известно об ультиматуме США по гарантиям безопасности Украине

Politico: США вынуждают Киев скорее принять сделку с гарантиями безопасности

Белый дом
Вашингтон оказывает давление на Киев, требуя от него как можно скорее согласиться на мирную сделку с гарантиями безопасности, пишет Politico со ссылкой на источники. Американские чиновники намекают, что следующее предложение уже может не быть столь щедрым.

Это предложение — самое сильное и явное обещание безопасности, которое администрация [президента США Дональда] Трампа дала Украине, но оно сопровождается скрытым ультиматумом: примите его сейчас или следующий вариант будет не таким щедрым, — говорится в публикации.

В Вашингтоне надеются, что Киев не станет вновь срывать мирный процесс. Высокопоставленный представитель американской администрации предупредил, что, если Украина не примет решение оперативно, эти гарантии безопасности могут быть исключены из окончательного мирного соглашения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом заявил, что представители Киева не обсуждали с США детали будущих гарантий безопасности. По его словам, речь идет в том числе и об их сроке действия.

