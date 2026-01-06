Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 20:23

В США заявили, что мирное соглашение по Украине почти готово

Постпред США Уитэкер заявил, что мирное соглашение по Украине почти готово

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мирное соглашение по завершению украинского кризиса практически полностью подготовлено, сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитэкер каналу Fox News. По словам дипломата, следует также ожидать согласования нескольких договоренностей.

Мы действительно очень далеко продвинулись. Это замечательное событие, и мы можем быть на пороге мирного соглашения. Продолжая молиться о мире, мы также прилагаем все усилия, чтобы этот мир сохранился, — подчеркнул Уитэкер.

Ранее в Bloomberg сообщили, что союзники Украины намерены добиваться подключения России к обсуждению гарантий безопасности, но после того, как будет достигнуто соглашение с США. Европейские чиновники сообщили, что недавние контакты с представителями Вашингтона прошли в позитивном ключе, а обсуждаемые гарантии безопасности находились в «хорошем состоянии».

Также советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что Вильнюс готов направить на Украину 150 военных в рамках гарантий безопасности после достижения мира. Советник отметила, что стороны намерены предоставить гарантии безопасности на срок от 15 до 30 лет.

