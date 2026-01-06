Союзники Украины намерены добиваться подключения России к обсуждению гарантий безопасности, но после того, как будет достигнуто соглашение с США, сообщает Bloomberg. Как пишет агентство, европейские чиновники отмечают, что недавние контакты с представителями Вашингтона прошли в позитивном ключе, а обсуждаемые гарантии безопасности уже в «хорошем состоянии».

Союзники Украины будут настаивать на участии России после достижения согласия с США по вопросам безопасности, — сказано в материале.

Ранее советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что Вильнюс готов направить на Украину 150 военных в рамках гарантий безопасности после достижения мира. Советник отметила, что стороны намерены предоставить гарантии безопасности на срок от 15 до 30 лет. Она также напомнила, что Литва взяла на себя обязательства отчислять 0,25% ВВП страны на военную помощь ВСУ.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с голодным гомункулом после того, как Киев попросил выделить $800 млрд (64 трлн рублей). Политик добавил, что именно по этой причине Брюссель стремился любой ценой заполучить замороженные российские активы.