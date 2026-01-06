Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 19:36

Стало известно, когда РФ предложат обсуждение гарантий безопасности Украине

Bloomberg: Россию хотят подключить к обсуждению гарантий безопасности после США

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Союзники Украины намерены добиваться подключения России к обсуждению гарантий безопасности, но после того, как будет достигнуто соглашение с США, сообщает Bloomberg. Как пишет агентство, европейские чиновники отмечают, что недавние контакты с представителями Вашингтона прошли в позитивном ключе, а обсуждаемые гарантии безопасности уже в «хорошем состоянии».

Союзники Украины будут настаивать на участии России после достижения согласия с США по вопросам безопасности, — сказано в материале.

Ранее советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что Вильнюс готов направить на Украину 150 военных в рамках гарантий безопасности после достижения мира. Советник отметила, что стороны намерены предоставить гарантии безопасности на срок от 15 до 30 лет. Она также напомнила, что Литва взяла на себя обязательства отчислять 0,25% ВВП страны на военную помощь ВСУ.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с голодным гомункулом после того, как Киев попросил выделить $800 млрд (64 трлн рублей). Политик добавил, что именно по этой причине Брюссель стремился любой ценой заполучить замороженные российские активы.

гарантии
Украина
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европарламенте возмутились молчанию фон дер Ляйен об операции Трампа
Флорида готовит судебный иск к Мадуро
Мигрант ответит за нападение на девушек после отказа в знакомстве
На московской набережной нашли пакет с пятью гранатами
Стало известно, когда РФ предложат обсуждение гарантий безопасности Украине
«Новая угроза»: в США заявили о преимуществе ВС России над ВСУ
В Швейцарии увидели знак Зеленскому в действиях США в Венесуэле
Дания приняла важное решение по Гренландии после слов Трампа
В Кремлевском Дворце опровергли новость о ЧП в театре
Премьер Канады обсудил с генсеком НАТО оборону Альянса рядом с Россией
В Британии раскрыли, почему Трамп сможет присоединить Гренландию
Актриса из «Великолепного века» не прошла тест на наркотики
Патриарх Кирилл обратился к россиянам в Рождество
Беременная мать двоих детей погибла в лобовом ДТП
Шипачев преодолел рекордный рубеж КХЛ
Пять человек пострадали при взрыве газа в Ингушетии
«Против оскорблений и угроз»: Колумбия заявит протест Трампу
Могучий ураган и дубак до -19? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
В МИД России поддержали новое руководство Венесуэлы
Назван главный «архитектор» операции США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.