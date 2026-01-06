«Не играйте в игры с Россией»: Медведев ответил на угрозу Трампа

«Не играйте в игры с Россией»: Медведев ответил на угрозу Трампа Медведев предложил в ответ Трампу не играть с Россией

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил в соцсети X на открытку Госдепа изображением с надписью на английском языке: «Не играйте в игры с Россией». Политик также поздравил сограждан с Рождеством.

С Рождеством Христовым, русский мир! — написал Медведев.

Ранее Госдепартамент США призвал другие страны «не играть» с президентом Дональдом Трампом. В официальных аккаунтах ведомства в соцсети X появились посты на русском и арабском языках, они сопровождались черно-белой фотографией Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио.

До этого заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер оправдал действия США в Венесуэле, назвав силу определяющим фактором мировой политики. В беседе с журналистами чиновник подчеркнул, что попытки апеллировать к этическим нормам не соответствуют действительности и нужно жить в реальном мире.

При этом депутат Госдумы Леонид Слуцкий подчеркнул, что Соединенные Штаты операцией в Венесуэле заявили о своем «праве сильного» и подложили мину под адекватные международные отношения. По его словам, Вашингтон игнорирует законную власть в латиноамериканской стране.