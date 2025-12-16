Зеленский ответил на вопрос о сроках гарантий безопасности Украине от США Зеленский: Украина не обсуждала с США сроки будущих гарантий безопасности

Представители Киева не обсуждали с США детали будущих гарантий безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом. По его словам, которые приводит агентство РБК-Украина, речь идет в том числе и об их сроке действия.

Сложно сказать, на сколько лет это (гарантии безопасности. — NEWS.ru). Мы это еще не обсуждаем, будут ли ограничены какими-то годами те или иные гарантии или нет, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Киев стремится получить от союзников максимально четкие обязательства, аналогичные 5-й статье НАТО о коллективной обороне. По словам президента, он задает партнерам прямые и сложные вопросы, например, об их действиях в случае нового конфликта, от которых им «не очень комфортно».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели текст совместного заявления лидеров Евросоюза, в котором они описали свое видение гарантий безопасности Украине. Он отказался комментировать газетные сообщения на эту тему.