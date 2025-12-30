Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 10:11

Уход из России обошелся конгломерату Citigroup в $1,1 млрд

Американский Citigroup потерял $1,1 млрд от продажи Ситибанка

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский финансовый гигант Citigroup официально объявил, что потери от продажи российского Ситибанка после уплаты налогов составят порядка $1,1 млрд (85 млрд рублей), сообщает Bloomberg. Основная часть этой суммы связана с валютными корректировками при выводе активов.

Конгломерат планирует отразить эти операции в отчетности за четвертый квартал. Окончательное закрытие сделки по продаже дочерней компании Citigroup Netherlands B.V. ожидается в первой половине 2026 года.

Покупателем 100% акций Ситибанка выступит компания «Ренессанс Капитал — финансовый консультант». Соответствующее разрешение на проведение сделки подписал президент РФ Владимир Путин, так как банк входит в перечень кредитных организаций, для которых установлен особый порядок передачи прав иностранными владельцами из недружественных стран. Этот шаг поставил точку в процессе закрытия бизнеса Citi в России, который начался еще в 2021 году.

Ранее саудовская компания Midad Energy стала основным претендентом на покупку зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Стороны обсуждают продажу бизнеса российской нефтегазовой компании в Болгарии, несмотря на введенное местными властями внешнее управление. В ЛУКОЙЛе выразили надежду, что политические факторы не станут преградой для завершения сделки.

