Назван главный претендент на приобретение иностранных активов ЛУКОЙЛа

Midad Energy из Саудовской Аравии стала одним из основных претендентов на покупку международных активов российского нефтяного гиганта ЛУКОЙЛ за счет использования своих тесных политических связей с Москвой и Вашингтоном, — говорится в материале.

Ранее руководство ЛУКОЙЛа подтвердило, что компания активно ведет переговоры о продаже своего бизнеса в Болгарии. В российской корпорации выразили надежду, что введенное болгарским правительством внешнее управление не станет преградой для завершения этой сделки.

Кроме того, администрация Соединенных Штатов поддержала инициативу Багдада о передаче американской корпорации доли ЛУКОЙЛа в нефтяном проекте «Западная Курна — 2». Источник в Госдепартаменте дополнил, что США и в дальнейшем намерены «защищать интересы своих компаний в Ираке».