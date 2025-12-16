Новый год-2026
16 декабря 2025 в 20:49

Назван главный претендент на приобретение иностранных активов ЛУКОЙЛа

Саудовская компания Midad Energy может выкупить иностранные активы ЛУКОЙЛа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Саудовская компания Midad Energy стала ключевым претендентом на покупку зарубежных активов ЛУКОЙЛа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Позиции предприятия усиливают тесные политические связи его руководства как с Москвой, так и с Вашингтоном, отметили журналисты.

Midad Energy из Саудовской Аравии стала одним из основных претендентов на покупку международных активов российского нефтяного гиганта ЛУКОЙЛ за счет использования своих тесных политических связей с Москвой и Вашингтоном, — говорится в материале.

Ранее руководство ЛУКОЙЛа подтвердило, что компания активно ведет переговоры о продаже своего бизнеса в Болгарии. В российской корпорации выразили надежду, что введенное болгарским правительством внешнее управление не станет преградой для завершения этой сделки.

Кроме того, администрация Соединенных Штатов поддержала инициативу Багдада о передаче американской корпорации доли ЛУКОЙЛа в нефтяном проекте «Западная Курна — 2». Источник в Госдепартаменте дополнил, что США и в дальнейшем намерены «защищать интересы своих компаний в Ираке».

