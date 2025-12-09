Правительство США поддержало план Ирака по передаче доли ЛУКОЙЛа в нефтяном месторождении «Западная Курна — 2» американской компании, сообщило агентство Bloomberg. Источник в Госдепартаменте добавил, что «Соединенные Штаты продолжат отстаивать интересы своих компаний в Ираке».

Мы воодушевлены первоначальными соглашениями Министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron, а также недавним обязательством передать Западную Курну — 2 американскому оператору, — заявил он.

Ранее компания ЛУКОЙЛ подтвердила активную работу по продаже своих активов в Болгарии. Российский нефтяной гигант рассчитывает, что этому процессу не будет препятствовать внешнее управление, введенное болгарскими властями. В заявлении представители компании подчеркнули, что для завершения сделки по продаже НПЗ, сети АЗС и других активов новому владельцу предпринимаются все необходимые усилия.

Израильский аналитик, кандидат политических наук, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров также заявил, что санкции со стороны США стали формой международного рэкета. По его словам, американские власти наводят страх на всех вокруг, легально зарабатывая на этом миллиарды.