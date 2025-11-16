Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 17:48

«Превратились в рэкет»: эксперт раскрыл суть санкций США

Аналитик Бочаров назвал американские санкции формой международного рэкета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На сегодняшний день санкции со стороны США являются формой международного рэкета, такое мнение высказал израильский аналитик, кандидат политических наук, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров. По его словам, которые приводит РИА Новости, американские власти кошмарят всех вокруг, легально зарабатывая на этом миллиарды.

Американская санкционная машина стала классическим примером того, как можно кошмарить сразу всех одновременно, зарабатывая на этом вполне официальные миллиарды, — констатировал Бочаров.

В качестве примера он привел американские санкции против зарубежных активов ЛУКОЙЛа. По мнению Бочарова, ограничения не были просто политическим жестом на фоне разлада между США и Россией. Он назвал их инструментом, активировавшим «целый каскад» экономических процессов в Восточной Европе.

Ранее экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что США осознают невозможность навязывания своей воли России. По его мнению, американское руководство столкнулось с новой реальностью, где российские государственные интересы требуют обязательного учета.

