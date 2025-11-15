«Не могут навязывать»: в США раскрыли, какой факт о России осознал Трамп

Экс-разведчик Риттер: США осознали невозможность навязать свою волю России

Администрация Соединенных Штатов осознает невозможность навязывания своей воли России, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с ТАСС. По мнению эксперта, американское руководство столкнулось с новой реальностью, где российские государственные интересы требуют обязательного учета.

Я думаю, администрация [американского лидера Дональда] Трампа сталкивается с новой реальностью, и она состоит в том, что США не могут навязывать России свою волю. У России есть свои запросы и требования, которые должны быть удовлетворены, — сказал Риттер.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил об исчерпании Вашингтоном санкционного потенциала в отношении Москвы. По его оценке, США не признают Россию государством — спонсором терроризма. Последней существенной мерой американской стороны он назвал ограничительные меры против нефтяной отрасли России.

Кроме того, Трамп выразил заинтересованность в организации трехсторонней встречи с участием России, США и Китая. По словам американского лидера, данное мероприятие требуется для проведения переговоров о сокращении стратегических ядерных арсеналов.