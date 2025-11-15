Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 21:03

«Не могут навязывать»: в США раскрыли, какой факт о России осознал Трамп

Экс-разведчик Риттер: США осознали невозможность навязать свою волю России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Администрация Соединенных Штатов осознает невозможность навязывания своей воли России, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с ТАСС. По мнению эксперта, американское руководство столкнулось с новой реальностью, где российские государственные интересы требуют обязательного учета.

Я думаю, администрация [американского лидера Дональда] Трампа сталкивается с новой реальностью, и она состоит в том, что США не могут навязывать России свою волю. У России есть свои запросы и требования, которые должны быть удовлетворены, — сказал Риттер.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил об исчерпании Вашингтоном санкционного потенциала в отношении Москвы. По его оценке, США не признают Россию государством — спонсором терроризма. Последней существенной мерой американской стороны он назвал ограничительные меры против нефтяной отрасли России.

Кроме того, Трамп выразил заинтересованность в организации трехсторонней встречи с участием России, США и Китая. По словам американского лидера, данное мероприятие требуется для проведения переговоров о сокращении стратегических ядерных арсеналов.

США
Россия
Дональд Трамп
Скотт Риттер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны ВСУ атаковали машину мирного жителя в Белгородской области
Ноябрь в Подмосковье оказался богатым на грибы
Более 60 тысяч абонентов остались без света после атак ВСУ
Подоляк призвал не стыдиться коррупции
Стало известно, о чем Путин говорил с Нетаньяху
Сборная России по футболу проиграла команде Чили
Настя Ивлеева едва сдержала слезы из-за одного видео
Алсу показала редкие кадры со своим сыном
Раскрыты детали выхода нового альбома «Высоцкий. Высота»
На российском курорте впервые за четверть века открыли новый санаторий
«Не могут навязывать»: в США раскрыли, какой факт о России осознал Трамп
«Давай поживем еще»: Стас Михайлов рассмеялся после вопроса о старости
Стало известно о новых запланированных встречах Путина и Лукашенко
«Колоноскопия?»: Шуфутинский ответил на пикантный вопрос о молодой жене
В Саратовской области обрушился дом XX века
Президент Болгарии высказался о назначении управляющего активами ЛУКОЙЛа
Мокрый снег оставил несколько районов Владимирской области без света
«Готовлю „Доширак“»: Буланова раскрыла свое любимое блюдо
Буланова раскрыла подробности закрытия своего ресторана в Петербурге
Французский телеканал прервал эфир из-за угрозы взрыва
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Россия

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.