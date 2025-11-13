Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 15:25

Политолог ответил, на какой шаг против России США никогда не пойдут

Политолог Дудаков: США никогда не признают Россию страной — спонсором терроризма

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон исчерпал санкционный потенциал в отношении Москвы и никогда не признает Россию страной — спонсором терроризма, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, последней серьезной мерой Соединенных Штатов стали ограничения против российского нефтяного сектора.

На самом деле, ничего нового Марко Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru) не сказал. Действительно, вот эта санкционная дубинка практически исчерпала себя. То, что они сейчас приняли в отношении российского нефтяного сектора, пожалуй, было последнее, что могли бы Соединенные Штаты ввести. Еще более жесткое закручивание гаек — это только попытаться нас признать страной — спонсором терроризма и тогда полностью прекратить экономические связи с нашим государством. Но все-таки на это они не пойдут, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что текущая американская стратегия заключается в отстранении от прямого участия в украинском конфликте и перекладывании финансового бремени на европейских союзников. По его мнению, администрация США использует коррупционные скандалы в Киеве для зачистки и переформатирования политикума Украины с целью сделать его более управляемым.

Сейчас Соединенные Штаты не будут менять стратегию в контексте Украины. Они в целом отстраняются от этого конфликта, заставляют европейцев оплачивать хотелки Киева. Учитывая нынешние коррупционные скандалы в Киеве, судя по всему, администрация Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) уже всерьез занимается зачисткой украинского политикума и, возможно, постарается его переформатировать под себя, сделать более управляемым. Только потом она пойдет на какой-то новый виток переговорного процесса. Я не исключаю, что он уже может пройти без Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), — подытожил Дудаков.

Ранее Рубио заявил, что Белый дом ограничен в отношении введения новых санкций против России. По его словам, Вашингтон практически исчерпал доступные цели для принятия ограничительных мер.

Впоследствии Рубио заявил, что возможная конфискация замороженных на Западе российских активов может привести к непредвиденным последствиям. Вопросы о вовлечении Вашингтона в разработку европейскими странами планов по конфискации активов он переадресовал главе Минфина США Скотту Бессенту.

Россия
США
санкции
Марко Рубио
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
