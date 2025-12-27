Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 15:44

Подсчитаны убытки от «туалетных» санкций ЕС в антироссийском пакете

Трани: Италия будет терять €140 млн из-за запрета на экспорт унитазов в Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Италия будет ежегодно терять около €140 млн (1,3 млрд рублей) из-за запрета ЕС на поставку сантехнической продукции в Россию, заявил РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани. По его словам, при учете других категорий товаров упущенная выгода может достичь €250 млн (23,2 млрд рублей).

По последним оценкам, запрет на санитарные изделия приведет к ежегодным потерям около €140 млн для итальянского сектора, — отметил Трани.

Глава организации также добавил, что такие ограничения становятся серьезным ударом для малого и среднего бизнеса Италии. Трани подчеркнул, что именно они годами держали устойчивые позиции на российском рынке.

Ранее Евросоюз ввел санкции против судьи Дмитрия Гордеева и прокурора Людмилы Баландиной. В совете объединения заявили, что они способствовали «подавлению гражданского общества, замалчиванию инакомыслия и попыткам легитимизировать государственные нарративы».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров между тем заявил, что западные страны продолжают вести политику санкций против России. Он провел аналогию с законом Ньютона, указав, что любое действие неизбежно вызывает противодействие.

унитазы
Евросоюз
сантехника
Италия
запреты
санкции
