Лавров процитировал Ньютона в ответ на введенные против РФ санкции Лавров словами о действии и противодействии отреагировал на санкции против РФ

Западные страны продолжают вести политику санкций против России, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка. Он провел аналогию с законом Ньютона, указав, что любое действие неизбежно вызывает противодействие, пишет РИА Новости.

Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии, — сказал он.

Этот принцип, по словам Лаврова, работает как в точных науках, так и в международных отношениях. Поэтому западным странам нужно всегда понимать последствия своих мер.

Форум партнерства Россия — Африка является относительно новым диалоговым механизмом, учрежденным в 2019 году. За время существования формат доказал свою востребованность. Конференция, по итогам которой было сделано заявление, является продолжением работы по укреплению многопланового сотрудничества между РФ и странами африканского континента.

Ранее сообщалось, что Россия и страны Африки выступили с инициативой по укреплению сотрудничества между Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Африканским союзом (АС). Сторонами было принято совместное заявление о намерении установить рабочие контакты между двумя организациями.