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12 июля 2025 в 01:43

Суд вернул стратегическое предприятие в пользование государства

Активы «Главпродукта» и имущество его главы конфисковали в пользу государства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Московский арбитражный суд обратил в доход государства 100% долей головных компаний ГК «Главпродукт» и личное имущество ее руководителя Леонида Смирнова, передает ТАСС. Решение принято по иску Генпрокуратуры в связи с незаконным выводом капитала за рубеж в обход контрсанкций.

Несмотря на действующие с 2022 года президентские указы, запрещающие отток капитала, Смирнов, являющийся гражданином США, организовал через подконтрольные головные компании перевод 1 млрд 379 млн 861 тысяч рублей на счета американского JP Morgan Chase Bank N.A. Для маскировки нарушений выплаты искусственно дробились на суммы до 10 млн рублей.

Дополнительным аргументом прокуратуры стало противодействие Смирнова законной деятельности государства после введения временного управления Росимущества в октябре 2024 года. Он блокировал работу администрации, в том числе по критически важным поставкам продовольствия в зону СВО, рассылая сотрудникам указания не сотрудничать.

Суд решил иск Генеральной прокуратуры <…> удовлетворить в полном объеме. Решение вступает в силу незамедлительно, — заявили в суде.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о национализации семи предприятий, которыми владели несколько лиц, являющихся пособниками Украины. Антитеррористическая комиссия доказала, что они совершают в отношении России недружественные действия.

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