После смертельного пожара на Камчатке возбудили уголовное дело Следком завел уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре на Камчатке

На Камчатке в результате пожара в квартире жилого дома погибли четыре человека. Среди жертв — двое малолетних детей, сообщила пресс-служба регионального Следкома. По факту трагедии следственными органами возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло 29 декабря в Петропавловске-Камчатском на улице Горького. Причины возгорания, охватившего примерно 10 квадратных метров, сейчас устанавливаются. Первыми на место прибыли расчеты пожарно-спасательной части. Возгорание было полностью ликвидировано к 11:00 по местному времени. Огнеборцы обнаружили в задымленной квартире четверых человек без сознания: двоих взрослых мужчин и двоих детей.

До приезда бригады скорой медицинской помощи огнеборцы проводили реанимационные мероприятия, затем людей передали подоспевшим медикам. К сожалению, спасти их не удалось, — сообщила пресс-служба МЧС края.

Ранее в Тулуне произошел пожар в квартире, в которой находились дети без присмотра взрослых. В результате погиб двухлетний мальчик, а трое детей от двух до восьми лет получили травмы и были госпитализированы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.