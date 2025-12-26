Двухлетний ребенок стал жертвой пожара в квартире в Иркутской области

Двухлетний ребенок погиб, трое детей пострадали при пожаре в квартире в Тулуне, сообщило управление СК РФ по Иркутской области в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что несовершеннолетние находились дома без взрослых, возбуждено уголовное дело.

В результате пожара погиб двухлетний ребенок, еще трое несовершеннолетних в возрасте двух, пяти и восьми лет были госпитализированы, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Республике Алтай загорелась туристическая база «Юность». По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Турбаза находится в двух километрах от села Соузга в Майминском районе Горного Алтая.

До этого в Магадане новогодняя елка стала причиной пожара в квартире многодетной семьи. Огонь вспыхнул мгновенно из-за неисправной гирлянды на дереве. Пламя быстро перекинулось на натяжной потолок, который начал плавиться и выделять едкий дым, отрезая пути к выходу.

22 декабря ребенок погиб в результате пожара в частном жилом доме в Волгоградской области. Инцидент произошел в городе Михайловке. Тело было обнаружено спасателями в процессе ликвидации огня.