Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 09:20

Двухлетний ребенок стал жертвой пожара в квартире в Иркутской области

Один ребенок погиб, трое детей пострадали при пожаре в квартире в Тулуне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Двухлетний ребенок погиб, трое детей пострадали при пожаре в квартире в Тулуне, сообщило управление СК РФ по Иркутской области в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что несовершеннолетние находились дома без взрослых, возбуждено уголовное дело.

В результате пожара погиб двухлетний ребенок, еще трое несовершеннолетних в возрасте двух, пяти и восьми лет были госпитализированы, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Республике Алтай загорелась туристическая база «Юность». По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Турбаза находится в двух километрах от села Соузга в Майминском районе Горного Алтая.

До этого в Магадане новогодняя елка стала причиной пожара в квартире многодетной семьи. Огонь вспыхнул мгновенно из-за неисправной гирлянды на дереве. Пламя быстро перекинулось на натяжной потолок, который начал плавиться и выделять едкий дым, отрезая пути к выходу.

22 декабря ребенок погиб в результате пожара в частном жилом доме в Волгоградской области. Инцидент произошел в городе Михайловке. Тело было обнаружено спасателями в процессе ликвидации огня.

Россия
Иркутская область
дети
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сбер» изменит правила обслуживания счетов с 1 января
Обманутая мошенниками россиянка готовила теракт против офицера Минобороны
Приговор по делу Долиной обжалуют в суде
США призвали Камбоджу и Таиланд остановить конфликт
Ребенок чуть не отравился популярным напитком с подозрительным запахом
КНДР планирует производить больше боеприпасов
Украинские мошенники помогли российским полицейским поймать наркоторговца
Полиция ликвидировала нелегальную типографию с доходом в 2,6 млрд рублей
Две предпринимательницы услышали приговор после хищения полмиллиарда рублей
Британия запросит у ФБР данные о секс-преступлениях бывшего принца Эндрю
Стало известно о стягивании ВСУ к ключевым городам Донбасса
Упавшая с торгового центра вывеска разбила голову петербурженке
Двухлетний ребенок стал жертвой пожара в квартире в Иркутской области
В Забайкалье накрыли майнинговую ферму, нанесшую ущерб на 5 млн рублей
Оказавшийся на борту самолета педиатр спасла жизнь девушки прямо в небе
В России могут расширить механизм параллельного импорта
Врач объяснила, сколько красной икры можно съесть в день
Почти 19 лет бегства вьетнамца от Интерпола закончились в Иркутске
Байдена «выдавили» из семейного фото к Рождеству
Спасатели вытащили голову и бюстгальтер из желудка крокодила
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.