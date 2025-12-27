Не шуба и не винегрет: салат «Копейки» с селедкой и картошкой — съедают до последней ложки

Салат «Копейки» — из разряда простых, но беспроигрышных. В нем нет ничего лишнего: слабосоленая селедка, картофель, яйца и немного свежей зелени создают очень понятный, домашний вкус, знакомый еще с детства. Готовится быстро, выглядит аккуратно и отлично подходит как для обычного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты: слабосоленая селедка — 2 шт. (или готовое филе), картофель — 6 шт., морковь — 1 шт., куриные яйца — 5 шт., красный салатный лук — 1 шт., свежий укроп — 1 пучок, майонез — 3 ст. л., соль — по вкусу.

Картофель, морковь и яйца отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите, очистите и нарежьте небольшими аккуратными кубиками. Селедку очистите от кожи и костей (или используйте готовое филе) и нарежьте средними кубиками. Красный салатный лук нарежьте тонкими полосками или четверть-кольцами — он добавит салату легкую сладость и свежесть. Укроп мелко порубите. Сложите все ингредиенты в большую миску, добавьте майонез, при необходимости немного подсолите и аккуратно перемешайте. Дайте салату постоять 15–20 минут, чтобы вкусы «подружились».

