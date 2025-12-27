Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 08:00

Не шуба и не винегрет: салат «Копейки» с селедкой и картошкой — съедают до последней ложки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Копейки» — из разряда простых, но беспроигрышных. В нем нет ничего лишнего: слабосоленая селедка, картофель, яйца и немного свежей зелени создают очень понятный, домашний вкус, знакомый еще с детства. Готовится быстро, выглядит аккуратно и отлично подходит как для обычного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты: слабосоленая селедка — 2 шт. (или готовое филе), картофель — 6 шт., морковь — 1 шт., куриные яйца — 5 шт., красный салатный лук — 1 шт., свежий укроп — 1 пучок, майонез — 3 ст. л., соль — по вкусу.

Картофель, морковь и яйца отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите, очистите и нарежьте небольшими аккуратными кубиками. Селедку очистите от кожи и костей (или используйте готовое филе) и нарежьте средними кубиками. Красный салатный лук нарежьте тонкими полосками или четверть-кольцами — он добавит салату легкую сладость и свежесть. Укроп мелко порубите. Сложите все ингредиенты в большую миску, добавьте майонез, при необходимости немного подсолите и аккуратно перемешайте. Дайте салату постоять 15–20 минут, чтобы вкусы «подружились».

Ранее мы делились рецептом бюджетного салата «Малыш». Он выручит, когда нет времени — вкуснота из самых простых продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте про запеканки с изюмом и курагой, этот рецепт намного вкуснее: творожник с минимумом муки
Общество
Забудьте про запеканки с изюмом и курагой, этот рецепт намного вкуснее: творожник с минимумом муки
Готовлю стамбульские конвертики: сливочная начинка в хрустящем лаваше — самое то для сытного и быстрого завтрака
Общество
Готовлю стамбульские конвертики: сливочная начинка в хрустящем лаваше — самое то для сытного и быстрого завтрака
Женщины будут без ума от этого салата «Мадонна»: нежный — должен быть на каждом столе в Новый год
Общество
Женщины будут без ума от этого салата «Мадонна»: нежный — должен быть на каждом столе в Новый год
Салат «Нежность» с курицей и черносливом на Новый год: просто и вкусно
Семья и жизнь
Салат «Нежность» с курицей и черносливом на Новый год: просто и вкусно
Из свеклы, помимо шубы, готовлю еще эту закуску на Новый год: натер пару ингредиентов, и готово
Общество
Из свеклы, помимо шубы, готовлю еще эту закуску на Новый год: натер пару ингредиентов, и готово
салаты
селедка
рецепты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне массово отказываются от новогодних шоу по телевизору
Киев обвинили в заманивании людей в театр Мариуполя перед взрывом
Российские бойцы уничтожили более 60 солдат ВСУ в ДНР и Запорожье
В Госдуме назвали срок оживления рыночной ипотеки
Как снять отек с лица после сна: приводим себя в порядок за минуты
Россиянам раскрыли важный нюанс по поводу шума в новогоднюю ночь
В МВД раскрыли, когда в январе можно будет продлить водительские права
Стало известно о новом способе защиты от игровой зависимости
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у северных Курил
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 декабря
Эксперты раскрыли, как «Тайный Санта» помогает мошенникам грабить россиян
Взрывы сотрясли Киев в четвертый раз за ночь
«Хочу дом на Рублевке»: как быть с нереальными заказами детей Деду Морозу
Паническое бегство ВСУ, зачистка в Димитрове: новости СВО к утру 27 декабря
«Он смог выплыть»: в Якутии раскрыли новые детали провала машины под лед
Два самолета не смогли сесть в Красноярске из-за урагана
Трамп озвучил планы США на признание Сомалиленда
Стало известно, из-за кого Зеленский отказался от стиля «милитари»
Нападения на прохожих в Москве привлекли внимание Бастрыкина
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 декабря: инфографика
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.