Куриную печёнку приучила есть всю семью: готовлю простой салат — сочетание ингредиентов просто огонь

Если в семье печёнку не любили, этот салат способен всё изменить. Нежная куриная печень здесь совсем не «печёночная» на вкус — она отлично сочетается с овощами, яйцами и зелёным горошком. Салат получается сытным, сбалансированным и уходит со стола первым.

Ингредиенты: куриная печень — 500 г, лук — 2 шт., морковь по-корейски — 100 г, огурцы маринованные — 3 шт., яйца варёные — 3 шт., зелёный горошек — 150 г, майонез — 3–4 ст. л., чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: куриную печень отвариваем в слегка подсоленной воде 8–10 минут на слабом огне, важно не передержать, чтобы она осталась мягкой. Остужаем и нарезаем небольшими кубиками или тонкой соломкой. Лук мелко нарезаем и обжариваем до золотистости, даём остыть. Маринованные огурцы режем мелкими кусочками, яйца очищаем и нарезаем кубиком. Морковь по-корейски при необходимости слегка измельчаем. В миске соединяем печень, лук, огурцы, яйца, морковь и зелёный горошек без жидкости. Заправляем майонезом, перчим по вкусу и аккуратно перемешиваем. Салат лучше дать постоять 20–30 минут в холодильнике — так он становится ещё вкуснее. Нежный, насыщенный и очень удачный вариант даже для тех, кто раньше печёнку обходил стороной.

