Купила пачку красной рыбки и сделала из оливье шедевр. Да, он совсем другой, но обалденно вкусный

Попробовала такой салат в ресторане и сразу поняла — обычный оливье больше не хочу. Вроде все знакомо, но красная рыба и свежий огурец делают вкус совсем другим, более нежным и праздничным. Конечно, рецепт я тут же выпросила и теперь делюсь с вами.

Ингредиенты: слабосоленая красная рыба — 300 г, картофель — 5 шт., яйца — 3 шт., огурец маринованный — 1 шт., огурцы свежие — 2 шт., зеленый горошек — 1/2 банки, укроп — небольшой пучок, лук репчатый — 1 шт., красная икра — 100 г (можно икру сельди), сметана нежирная — 150 г, рукола — для подачи, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление: картофель и яйца отвариваем до готовности, остужаем и очищаем. Картофель, яйца, свежие и маринованные огурцы, лук нарезаем аккуратным кубиком и перекладываем в большую миску. Филе семги режем небольшими кусочками. К овощам добавляем зеленый горошек и мелко нарезанный укроп, затем выкладываем рыбу. Солим и перчим по вкусу. Сметану смешиваем с икрой до однородности и заправляем салат. Аккуратно перемешиваем и подаем, украсив руколой. Салат получается очень нежным, свежим и по-настоящему праздничным — оливье, который удивляет с первой ложки.

