От этого салата ничего не ждешь, а он как бомбанет вкусом: свекла, яйца и крабовые палочки — неожиданно вкусно

Иногда самые простые продукты дают отличный результат. Стоит соединить сладковатую свеклу, вареные яйца и крабовые палочки, а к ним добавить румяный жареный лук с чесноком — и получается очень ароматный, сочный салат.

Свекла делает блюдо ярким и сочным, яйца добавляют нежность, крабовые палочки дают легкий морской вкус, а жареный лук с чесноком превращает простой салат в более насыщенную и интересную закуску.

Ингредиенты: свекла — 1 средняя штука, яйца — 3 шт., крабовые палочки — 150 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 1–2 зубчика, майонез — 1–2 ст. л., соль — 1/2 ч. л., черный перец — щепотка, растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление: свеклу заранее отварить или запечь до мягкости, остудить и натереть на крупной терке. Яйца сварить вкрутую и нарезать небольшими кубиками. Крабовые палочки также нарезать кубиками.

Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить. Все ингредиенты соединить в миске, посолить, поперчить, добавить майонез и чеснок, аккуратно перемешать. Перед подачей можно немного охладить салат в холодильнике — так вкус станет еще ярче.

