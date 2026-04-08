08 апреля 2026 в 10:05

Красим яйца на Пасху со свеклой: красивые, с розовым мрамором — такие станут главным украшением стола

Фото: D-NEWS.ru
Если хочется удивить гостей без сложных техник, попробуйте этот способ окрашивания пасхальных яиц. Получается нежный мраморный рисунок с натуральным оттенком, который выглядит очень нарядно.

Все делается просто, а результат — как с картинки.

Продукты

Яйца — 3 шт., свекла — 2 шт. — 320 г, уксус — 2–3 ст. л., соль — щепотка, масло растительное — немного для блеска.

Яйца заранее достают из холодильника и отваривают 10–12 минут в слегка подсоленной воде, затем остужают.

Для холодного способа свеклу натирают на терке, смешивают с уксусом и полностью покрывают этой массой яйца. Оставляют на 30–90 минут — чем дольше, тем насыщеннее цвет. Затем яйца достают, дают обсохнуть и слегка протирают салфеткой с каплей масла.

Чтобы цвет получился ярким и красивым, лучше брать яйца с белой скорлупой и обязательно добавлять уксус — он закрепляет оттенок и помогает создать тот самый мраморный эффект.

Ранее мы делились рецептом пышного кулича на Пасху. Можно на сухих или свежих дрожжах — нежное тесто на сливочном масле.

Ольга Шмырева
