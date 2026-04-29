Пожар на НПЗ перекинулся на многоэтажку в Туапсе

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе перекинулся на многоквартирный дом, возгорание ликвидировали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Людей на момент ЧП в доме не было — их эвакуировали накануне, 28 апреля.

В Туапсе ликвидировали пожар в многоквартирном доме рядом с НПЗ. Огонь перекинулся на двухэтажное здание минувшей ночью в 02:40. Жильцов на момент ЧП в доме не было — их эвакуировали заранее, утром 28 апреля, — говорится в сообщении.

Площадь возгорания в жилом доме составила 150 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали к 04:40 мск. К утру 29 апреля из домов, расположенных вблизи НПЗ, были эвакуированы 60 человек, в том числе девять детей. Людям предоставили временное размещение в гостиницах.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе все 11 городских школ и часть детских садов временно прекратили прием детей. Решение о продлении ограничений на 29 апреля принято в целях безопасности, при этом кадетский корпус и дежурные группы в ряде садов продолжают работу с соблюдением строгих мер предосторожности.