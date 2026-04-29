ВСУ убили мирного жителя при атаках на российский регион

В результате атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую область погиб один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По словам главы области, всего за прошедшие сутки зафиксировано 10 фактов целенаправленных ударов противника по мирным населенным пунктам.

На автомобильной дороге вблизи села Басань Пологовского муниципального округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. На месте от полученных ранений погиб мужчина 1964 года рождения, — написал Балицкий.

Губернатор заверил, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь. Кроме того, противник нанес удары по объектам гражданской инфраструктуры в других округах.

В городе Днепрорудное Васильевского муниципального округа беспилотник ударил по центральной больнице. В результате повреждены фасад здания и остекление, но пострадавших среди людей нет.

Также в Васильевском округе зафиксирована атака по территории частного домовладения. Дом получил повреждения с последующим возгоранием.

Ранее Балицкий сообщил, что в Запорожской области пострадала 14-летняя школьница при атаке ВСУ на Черниговский округ. По его словам, девочка получила серьезную травму спины и была госпитализирована.