29 апреля 2026 в 11:41

Девочка получила серьезные травмы после налета ВСУ на частные дома

Балицкий: 14-летняя школьница пострадала при атаке ВСУ на Запорожскую область

В Запорожской области пострадала 14-летняя школьница при атаке ВСУ на Черниговский округ, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, девочка получила серьезную травму спины и была госпитализирована.

В Черниговском муниципальном округе при атаке повреждены частные домовладения. Пострадала девочка 2012 года рождения — у нее серьезная травма спины. Ребенок госпитализирован, — написал Балицкий.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в районе села Боброво в Курской области. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, в результате удара погиб 59-летний водитель транспортного средства.

До этого в Белгородской области от атак украинской армии пострадали 12 человек. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Волоконовском округе в селе Борисовка погиб мужчина. Он добавил, что в Ракитянском округе водитель получил баротравму при взрыве беспилотника рядом с машиной. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при ударе дрона по автомобилю пострадали трое мирных жителей.

Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Песков объяснил смысл формата ОПЕК+
Песков назвал процесс обмена археолога Бутягина очень сложным
Песков заявил о планах России в отношение ОАЭ
Дело бывшего главы Тамбовской области приблизилось к финалу
Песков рассказал, как действия Киева отражаются на дефиците нефти в мире
Психотерапевт напомнила о пользе танцев для здоровья
Детский сон: почему состав ткани важнее, чем принт с единорогами
Дальше
