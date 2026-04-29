Девочка получила серьезные травмы после налета ВСУ на частные дома Балицкий: 14-летняя школьница пострадала при атаке ВСУ на Запорожскую область

В Запорожской области пострадала 14-летняя школьница при атаке ВСУ на Черниговский округ, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, девочка получила серьезную травму спины и была госпитализирована.

В Черниговском муниципальном округе при атаке повреждены частные домовладения. Пострадала девочка 2012 года рождения — у нее серьезная травма спины. Ребенок госпитализирован, — написал Балицкий.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в районе села Боброво в Курской области. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, в результате удара погиб 59-летний водитель транспортного средства.

До этого в Белгородской области от атак украинской армии пострадали 12 человек. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Волоконовском округе в селе Борисовка погиб мужчина. Он добавил, что в Ракитянском округе водитель получил баротравму при взрыве беспилотника рядом с машиной. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при ударе дрона по автомобилю пострадали трое мирных жителей.