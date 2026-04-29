Водитель погиб при атаке ВСУ на движущийся автомобиль Житель Курской области погиб при атаке украинского дрона на автомобиль

Дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в районе села Боброво Рыльского района Курской области, сообщил в Максе губернатор Александр Хинштейн. В результате удара погиб 59-летний водитель транспортного средства.

Сегодня утром вражеский дрон атаковал движущийся автомобиль на автодороге около села Боброво Рыльского района. К глубокой скорби, на месте погиб водитель. Юрию Николаевичу было 59 лет. Самые искренние соболезнования родным и близким, — написал Хинштейн.

Утром 29 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО в ночь на 29 апреля ликвидировали и перехватили 98 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Республику Крым, уточнили в министерстве.

До этого в Удмуртии был введен режим «Опасное небо». Как уточнил глава республики Александр Бречалов, меры вводились на фоне угрозы атаки украинских беспилотников.