Раскрыто число пострадавших от атак ВСУ в Белгородской области Гладков: 12 человек пострадали за сутки из-за ударов ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области от атак украинской армии пострадали 12 человек, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telgram-канале. По его словам, в Волоконовском округе в селе Борисовка погиб мужчина.

В Белгородском округе в селе Пуляевка в результате атак двух FPV-дронов на грузовой автомобиль ранен мужчина. В поселке Октябрьский при атаке беспилотника получила ранения женщина. <...> Cело Доброе подверглось обстрелу с помощью 2 авиабомб. Пострадали двое мужчин. <...> В Краснояружском округе в районе поселка Красная Яруга от удара FPV-дрона по легковому автомобилю ранены двое мужчин, — написал глава региона.

Гладков добавил, что в Ракитянском округе водитель получил баротравму при взрыве беспилотника рядом с машиной, помощь оказали амбулаторно. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при ударе дрона по автомобилю пострадали трое мирных жителей. Еще двое человек, по словам Гладкова, обратились за медицинской помощью.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины упал в Казахстане неподалеку от границы с Орском Оренбургской области, которую попытались атаковать ВСУ. По предварительным данным, дрон рухнул рядом с селом Алимбетовка. Местные жители жаловались утром на громкий грохот от падения беспилотника.