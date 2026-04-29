29 апреля 2026 в 10:46

Раскрыто число пострадавших от атак ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области от атак украинской армии пострадали 12 человек, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telgram-канале. По его словам, в Волоконовском округе в селе Борисовка погиб мужчина.

В Белгородском округе в селе Пуляевка в результате атак двух FPV-дронов на грузовой автомобиль ранен мужчина. В поселке Октябрьский при атаке беспилотника получила ранения женщина. <...> Cело Доброе подверглось обстрелу с помощью 2 авиабомб. Пострадали двое мужчин. <...> В Краснояружском округе в районе поселка Красная Яруга от удара FPV-дрона по легковому автомобилю ранены двое мужчин, — написал глава региона.

Гладков добавил, что в Ракитянском округе водитель получил баротравму при взрыве беспилотника рядом с машиной, помощь оказали амбулаторно. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при ударе дрона по автомобилю пострадали трое мирных жителей. Еще двое человек, по словам Гладкова, обратились за медицинской помощью.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины упал в Казахстане неподалеку от границы с Орском Оренбургской области, которую попытались атаковать ВСУ. По предварительным данным, дрон рухнул рядом с селом Алимбетовка. Местные жители жаловались утром на громкий грохот от падения беспилотника.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист ответил, что будет с украинским конфликтом без участия США
Умерова вызвали в Раду после публикации новых пленок Миндича
Суд вынес приговор бывшему ректору ТПУ по делу о растрате
Ребенок оказался под ударом ВСУ в российском регионе
Врач раскрыл неожиданную причину постоянного недосыпа
ОПЕК предрекли тяжелые времена из-за выхода ОАЭ
Зеленского уличили во лжи после слов об экспорте украинского оружия в ЕС
«Не день вратарей»: Нигматуллин оценил игру Сафонова против «Баварии»
Российского чиновника «застукали» на мошенничестве на 20 млн рублей
Адвокат ответил, по каким причинам могут изъять землю
«Свой путь по жизни»: SHAMAN отказался петь песни Пугачевой
В РЖД сообщили, когда можно будет купить старинный вокзал в Москве
Силуанов сравнил долговую нагрузку стран G7 и развивающихся государств
В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
АвтоВАЗ вложит свыше 530 млн рублей в модернизацию производства
Задержание подростка с амфетамином обернулось катастрофой для наркобаронов
В Госдуме предложили привлекать треш-стримеров к уголовной ответственности
Совбез России сделал важное заявление о химическом оружии в Сирии
В Госдуме назвали действенный способ борьбы с треш-стримами
Во Львове решили спалить мечеть
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
