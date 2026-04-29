29 апреля 2026 в 12:07

Президента Молдавии обвинили в госизмене

Санду обвинили в гозизмене после выдачи Белоруссии экс-замглавы спецслужбы

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президента Молдавии Майю Санду обвинили в «сознательной государственной измене» после передачи Белоруссии бывшего замглавы Службы информации и безопасности Александра Балана, которого приговорили к полутора годам лишения свободы. С заявлением в своем Telegram-канале выступила проевропейская Либерально-демократическая партия во главе с экс-премьером Владимиром Филатом.

Ситуация вызывает вопросы, не имеющие аналогов в истории спецслужб. Не существует подтвержденных примеров, когда государство соглашалось бы на передачу бывшего руководителя собственной спецслужбы в обмен на возвращение действующих офицеров. Это деяние сопоставимо с сознательной государственной изменой, совершенной при прямом участии Майи Санду, — сказано в заявлении.

Балан был заочно приговорен к тюремному сроку за сотрудничество с белорусской разведкой и передачу секретных данных в Будапеште. Следствие установило, что в период с 2024 по 2025 год он неоднократно встречался с иностранными агентами ради получения денежного вознаграждения.

Ранее Санду подтвердила, что Балан и гражданка России Нина Попова были обменены на двух молдавских офицеров, арестованных в Москве. В организации этой сделки молдавским властям оказывали содействие дипломаты из Румынии, Польши и США.

